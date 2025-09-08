Франція

Віримо?

Нападник мадридського Реалу та збірної Франції Кілліан Мбаппе висловився про перемогу ПСЖ в Лізі чемпіонів. Його слова наводить RTL.

"Я був щасливий за них, тому що у мене багато друзів в команді. Це клуб, який багато для мене значив. Це клуб, де я провів найдовший період у своїй кар’єрі на даний момент. Це особливе досягнення для "парижан", для вболівальників. Раніше ми були близькі до цього, і їм це вдалося", – сказав Мбаппе.

Зазначимо, що Мбаппе відіграв за ПСЖ 308 матчів, забив 256 голів та віддав 110 результативних передач.

Раніше Мбаппе висловився про головного тренера збірної Франції Дідьє Дешама.