Капітан відзначив головного тренера.
Дешам, getty images
07 вересня 2025, 15:49
Капітан збірної Франції Кілліан Мбаппе висловився про головного тренера команди Дідьє Дешама. Його слова наводить Bild.
"Він пам'ятник французького футболу. Дешам завжди тримав рівень. Не можна так довго залишатися в збірній Франції, якщо твої результати погані.
Він вистояв, незважаючи ні на що, не зважаючи ні на кризи, ні на славу. Дешам завжди дотримувався своєї лінії, яку ми можемо тільки поважати", — сказав Мбаппе.
Нагадаємо, що Дешам ставав чемпіоном світу у 1998 та чемпіоном Європи у 2000 в якості капітана збірної Франції.