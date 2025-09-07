Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан відзначив головного тренера.

Капітан збірної Франції Кілліан Мбаппе висловився про головного тренера команди Дідьє Дешама. Його слова наводить Bild.

"Він пам'ятник французького футболу. Дешам завжди тримав рівень. Не можна так довго залишатися в збірній Франції, якщо твої результати погані.

Він вистояв, незважаючи ні на що, не зважаючи ні на кризи, ні на славу. Дешам завжди дотримувався своєї лінії, яку ми можемо тільки поважати", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, що Дешам ставав чемпіоном світу у 1998 та чемпіоном Європи у 2000 в якості капітана збірної Франції.