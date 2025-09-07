Капітан збірної Франції Кілліан Мбаппе висловився про головного тренера команди Дідьє Дешама. Його слова наводить Bild.

"Він пам'ятник французького футболу. Дешам завжди тримав рівень. Не можна так довго залишатися в збірній Франції, якщо твої результати погані.

Він вистояв, незважаючи ні на що, не зважаючи ні на кризи, ні на славу. Дешам завжди дотримувався своєї лінії, яку ми можемо тільки поважати", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, що Дешам ставав чемпіоном світу у 1998 та чемпіоном Європи у 2000 в якості капітана збірної Франції.