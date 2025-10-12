Франція

Австрієць шукає нове місце роботи.

Австрійський фахівець Адольф Гюттер висловився після свого звільнення з посади головного тренера французького Монако. Його слова наводить L’Équipe.

"Буду згадувати виключно позитивні моменти та успіхи останніх двох років, за які ми повернули Монако до трійки лідерів чемпіонату Франції та після тривалої перерви провели дві кампанії поспіль у Лізі чемпіонів.

Іноді долі розходяться, але я добре справляюся з цим. Залишаю після себе якісну команду з відмінними гравцями, яка добре працює. Бажаю керівництву, гравцям, персоналу і клубу всього найкращого в майбутньому", — сказав Гюттер.

Раніше повідомлялося, що Поконьйолі став новим головним тренером Монако.