Чемпіон Бельгії з Уніоном підписав контракт до 2027 року та замінив Аді Гюттера.
Себастьяна Поконьйолі, getty images
11 жовтня 2025, 22:12
Французький Монако офіційно оголосив про призначення Себастьяна Поконьйолі на посаду головного тренера. 46-річний фахівець залишив Уніон Сент-Жилуаз, з яким у минулому сезоні виграв чемпіонат Бельгії та вивів команду до Ліги чемпіонів.
Контракт Поконьйолі з клубом із Князівства розрахований до червня 2027 року. Разом із ним до штабу увійшли його помічники – поляк Артур Копит та Кевін Міральяс, колишній нападник Лілля та Сент-Етьєна.
Поконьйолі став другим бельгійським наставником в історії Монако після Філіппа Клемана, який працював з командою у 2022–2023 роках.
На новій посаді він замінить Аді Гюттера, який був звільнений через нестабільні результати. Наразі Монако займає 4-ту сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, здобувши лише одну перемогу в останніх п’яти матчах. Команда відстає від лідера — ПСЖ — на три очки.