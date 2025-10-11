Франція

Чемпіон Бельгії з Уніоном підписав контракт до 2027 року та замінив Аді Гюттера.

Французький Монако офіційно оголосив про призначення Себастьяна Поконьйолі на посаду головного тренера. 46-річний фахівець залишив Уніон Сент-Жилуаз, з яким у минулому сезоні виграв чемпіонат Бельгії та вивів команду до Ліги чемпіонів.

AS Monaco is pleased to announce the arrival of Sébastien Pocognoli as head coach ✍️



The 38-year-old Belgian coach has signed a contract binding him to the Red & Whites until June 2027. pic.twitter.com/0ImuqUvuJT — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) October 11, 2025

Контракт Поконьйолі з клубом із Князівства розрахований до червня 2027 року. Разом із ним до штабу увійшли його помічники – поляк Артур Копит та Кевін Міральяс, колишній нападник Лілля та Сент-Етьєна.

Поконьйолі став другим бельгійським наставником в історії Монако після Філіппа Клемана, який працював з командою у 2022–2023 роках.

На новій посаді він замінить Аді Гюттера, який був звільнений через нестабільні результати. Наразі Монако займає 4-ту сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, здобувши лише одну перемогу в останніх п’яти матчах. Команда відстає від лідера — ПСЖ — на три очки.