Франція

Захисник ПСЖ розповів про травму пальця, важкий матч проти Ніцци та командний дух.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний поділився враженнями після переможного матчу проти Ніцци (1:0) у 11-му турі Ліги 1.

За словами Забарного, гра була непростою, однак команда боролася до фінального свистка й змогла здобути важливі три очки. Єдиний гол у матчі забив Гонсалу Рамуш на 90+4-й хвилині.

"Ніцца — хороша команда. Було важко, але в підсумку ми все-таки забили. Ми грали до кінця", — зазначив захисник.

Забарний також подякував клубу та уболівальникам за підтримку:



"Я почуваюся добре, я люблю цей клуб, уболівальників, команду, персонал — всі намагаються мені допомогти. Моє завдання — зробити все можливе для команди".

Український футболіст розповів і про причину, через яку виходить на поле з перев’язаною рукою:



"Так, я перемотую руку, бо маю травму великого пальця. Заодно фіксую браслет, щоб не знімати його під час гри".

У цьому сезоні на клубному рівні Забарний провів 12 матчів і забив один гол.