Франція

В Ліоні розлючені суддівством у матчі з ПСЖ.

Асистент головного тренера Ліона Жорже Масіель розкритикував роботу суддівської бригади на чолі Бенуа Бастьєна у матчі із ПСЖ (2:3). Його слова наводить Le Parisien.

"На стадіоні 59 000 людей, і тільки четверо з них не бачили фоли, які бачили всі. Другий гол — це катастрофа. За фол на Тальяфіко потрібно було призначити пенальті і показати червону картку.

ПСЖ — це найкраща команда в Європі. Не думаю, що їм потрібно грати у складі з 16 осіб, включаючи VAR, щоб вийти на поле проти команди, яка грала в четвер.

Якщо правила однакові для всіх, Тальяфіко не повинні були вилучати. Не розумію, чому Забарний не отримав картку. Скільки фолів вони зробили, не отримавши картку.

Все це так зарозуміло, у нас навіть немає можливості обговорити все. Важливо, щоб у нас була справжня дискусія, тому що ми граємо щотижня, а правила постійно змінюються", — заявив Масіель.

Раніше повідомлялося, що Ендрік визначив пріоритетом продовження кар’єри у Ліоні.