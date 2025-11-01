Франція

Бразильський нападник віддає перевагу переходу до французького клубу на правах оренди.

Молодий форвард мадридського Реала Ендрік зробив свій вибір щодо можливого продовження кар’єри — він надає повну перевагу переходу до Ліона. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори між сторонами тривають і вже перебувають на просунутій стадії. Йдеться про оренду без права викупу — саме таку умову обговорюють клуби.

Остаточне рішення очікується вже наступного тижня, але сам 19-річний бразилець, за даними джерела, "дуже зацікавлений" у переході до французької Ліги 1.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ліон офіційно звернувся до Реала із пропозицією оренди гравця та представив свій план розвитку для молодого таланта. Ендрік позитивно сприйняв ідею переїзду до Франції, розглядаючи цей варіант як можливість отримати стабільну ігрову практику перед поверненням до Мадрида.