Сторони висунули одна одній фінансові претензії на сотні мільйонів євро.

Суперечка між Кіліаном Мбаппе та ПСЖ вийшла на новий рівень. На черговому засіданні суду стало відомо, що французький форвард вимагає від свого колишнього клубу компенсацію у розмірі 240 мільйонів євро.

Мбаппе покинув ПСЖ влітку 2024 року, перейшовши до мадридського Реала як вільний агент. Після цього він подав на колишнього роботодавця скаргу, звинувативши клуб у психологічному тиску та спробі примусити його підписати новий контракт у 2023 році. Тоді нападника тимчасово відсторонили від тренувань із першою командою.

У своєму позові Мбаппе вимагає від ПСЖ виплат за невиплачену зарплату, компенсації за відсторонення, відпускні, бонуси та моральні збитки. Серед них:

– 12,6 млн євро компенсації за попереднє повідомлення;

– 25 млн євро законної компенсації за звільнення;

– понад 3 млн євро відпускних;

– 44 млн євро за несправедливе відсторонення;

– 17 млн євро заборгованої зарплати;

– 36,6 млн євро частини підписного бонусу;

– кілька компенсацій на суми від 1 до 37 млн євро за психологічний тиск, порушення умов договору та техніки безпеки.

ПСЖ у відповідь подав зустрічну вимогу, оцінивши завдану клубу шкоду у 180 мільйонів євро. У клубі вважають, що дії Мбаппе призвели до значних фінансових збитків. Суд продовжить розгляд справи найближчим часом.

