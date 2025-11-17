Іспанія

Усі троє гравців очікувано будуть доступні найближчим часом.

Центральний захисник Реала Мадрид Дін Гюйсен не зазнав серйозного ушкодження та зможе зіграти у найближчому матчі проти Ельче. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, ситуація також позитивна щодо Едуардо Камавінги та Кіліана Мбаппе — обидва гравці очікувано повернуться до тренувань уже цього тижня.

Медичний штаб мадридського клубу не виявив у них серйозних проблем, тож участь у найближчих матчах не перебуває під загрозою.

Матч Ельче — Реал Мадрид відбудеться 23 листопада о 22:00 за київським часом.