Зірка збірної Франції високо оцінив те, як його партнер по збірній Раян Шеркі інтегрувався в Манчестер Сіті.
Раян Шеркі Кіліан Мбаппе Getty Images
12 листопада 2025, 16:00
Нападник Реала та лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе публічно висловив своє захоплення Раяном Шеркі, назвавши його вражаючим талантом під час спілкування зі ЗМІ на зборах національної команди.
Мбаппе похвалив Шеркі за те, наскільки добре той дуже добре інтегрувався у склад Манчестер Сіті після свого літнього трансферу. Шеркі, який перейшов до англійського клубу з Ліона, привернув до себе увагу після видатного сезону 2024-25.
У тій кампанії він продемонстрував блискучі результати, забивши 13 голів та віддавши 21 результативну передачу в усіх змаганнях за французький клуб.
"Він особливий талант. Я думаю, що у нього є дар, який він використовує сповна. Це вроджений, вражаючий талант. Шеркі дуже добре інтегрувався в збірну та в Манчестер Сіті, що нелегко. Я сподіваюся, що він продовжить у тому ж дусі. Раян добре почав, сподіваюся, що він буде таким же хорошим, як в Манчестер Сіті — заявив Кіліан.
У цьому сезоні Раян зіграв 13 ігор у всіх турнірах забив 4 голи та віддав 5 результативні передачі.