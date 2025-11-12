Інше

Зірка збірної Франції високо оцінив те, як його партнер по збірній Раян Шеркі інтегрувався в Манчестер Сіті.

Нападник Реала та лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе публічно висловив своє захоплення Раяном Шеркі, назвавши його вражаючим талантом під час спілкування зі ЗМІ на зборах національної команди.

​Мбаппе похвалив Шеркі за те, наскільки добре той дуже добре інтегрувався у склад Манчестер Сіті після свого літнього трансферу. ​Шеркі, який перейшов до англійського клубу з Ліона, привернув до себе увагу після видатного сезону 2024-25.

У тій кампанії він продемонстрував блискучі результати, забивши 13 голів та віддавши 21 результативну передачу в усіх змаганнях за французький клуб.

"Він особливий талант. Я думаю, що у нього є дар, який він використовує сповна. Це вроджений, вражаючий талант. Шеркі дуже добре інтегрувався в збірну та в Манчестер Сіті, що нелегко. Я сподіваюся, що він продовжить у тому ж дусі. Раян добре почав, сподіваюся, що він буде таким же хорошим, як в Манчестер Сіті — заявив Кіліан.

У цьому сезоні Раян зіграв 13 ігор у всіх турнірах забив 4 голи та віддав 5 результативні передачі.