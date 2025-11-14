Іспанія

Форвард збірної Франції наголосив, що команда фокусує сили на перемогах у сезоні.

Нападник мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував інформацію про нібито незадоволення деяких гравців клубу роботою головного тренера Хабі Алонсо.

"Коли ти не перемагаєш у Реалі, люди багато говорять. Ми погано зіграли в останніх двох матчах і знаємо це, але повернемося після перерви, щоб обіграти Ельче.

Ми працюємо над однією метою — виграти всі титули цього сезону", — сказав француз.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе покинув розташування збірної Франції через запалення правої щиколотки, яке потребує подальшого лікування.

До речі, Мбаппе став другим гравцем в історії після легендарного Пеле, якому вдалося забити 400 голів до 27 років.