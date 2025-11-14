Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник відчув загострення старої травми й тепер проходитиме лікування в Мадриді.

Кіліан Мбаппе покинув розташування збірної Франції через запалення правої щиколотки, яке потребує подальшого лікування. Про це офіційно повідомила Французька федерація футболу. Нападник Реала уже приземлився в Мадриді та не зіграє у недільному матчі відбору ЧС-2026 проти Азербайджану.

Проблеми з гомілковостопним суглобом з’явилися ще на початку жовтня після матчу Реала проти Вільярреала. Попри травму, Мбаппе продовжував виступати й у четвер став головним героєм поєдинку проти України, оформивши дубль у переможній грі (4:0), яка гарантувала Франції місце на чемпіонаті світу 2026 року.

Під кінець матчу форвард відчув дискомфорт, після чого медичний штаб збірної Франції ухвалив рішення відпустити гравця до клубу для детальнішого обстеження. Французька федерація наголосила: ризикувати здоров’ям Мбаппе у фактично формальному матчі проти Азербайджану сенсу немає, навіть попри те, що нападнику бракує лише двох голів, аби наздогнати рекорд Олів’є Жіру за кількістю забитих м’ячів у збірній.

Мбаппе, за інформацією зі столиці Іспанії, має бути готовим до найближчого поєдинку Ла Ліги проти Ельче (23 листопада).

Камавінга також повернувся до Мадрида з легким м’язовим ушкодженням. Обстеження підтвердили розтягнення лівого біцепса стегна, яке не завадить півзахиснику бути доступним для Хабі Алонсо. Куртуа та Вальверде, які також відчували м’язові проблеми, повинні бути готові до гри в неділю.

У матчі з Азербайджаном Франція не дорахується одразу трьох гравців: травмованих Мбаппе та Камавінги, а також дискваліфікованого Ману Коне. Однак для турнірних перспектив це значення не має — команда вже гарантувала собі перше місце в групі та путівку на ЧС-2026.