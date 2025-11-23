Франція

Господарі не використали шанс вирвати перемогу з пенальті.

У поєдинку 13-го туру чемпіонату Франції Осер на власному полі зіграв унічию з Ліоном — 0:0.

Команда господарів могла вийти вперед ще в першому таймі, але на 25-й хвилині Сінайоко не реалізував пенальті, втративши найкращу нагоду змінити хід гри.

Попри активність обох команд, рахунок так і залишився нульовим.

Ліон з 21 очком посідає шосте місце, Осер з вісьмома балами на дні турнірної таблиці.

Осер — Ліон 0:0

Нереалізований пенальті: Сінайоко, 25