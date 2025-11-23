Господарі не використали шанс вирвати перемогу з пенальті.
Ліон, getty images
23 листопада 2025, 19:20
У поєдинку 13-го туру чемпіонату Франції Осер на власному полі зіграв унічию з Ліоном — 0:0.
Команда господарів могла вийти вперед ще в першому таймі, але на 25-й хвилині Сінайоко не реалізував пенальті, втративши найкращу нагоду змінити хід гри.
Попри активність обох команд, рахунок так і залишився нульовим.
Ліон з 21 очком посідає шосте місце, Осер з вісьмома балами на дні турнірної таблиці.
Осер — Ліон 0:0
Нереалізований пенальті: Сінайоко, 25