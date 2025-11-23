Іспанія

Досвідчений іспанець залишається в Севільї.

Бетіс продовжив контракт з одним із лідерів команди Іско. Про це повідомляє офіційний сайт севільського клубу.

Зазначається, що нова угода розрахована до 30 червня 2028 року. Попередній контракт спливав влітку 2026 року.

33-річний іспанець приєднався до "бетікос" влітку 2023 року. За цей час він відіграв за команду Ману Пеллегріні 69 матчів, забив 21 гол та віддав 18 результативних передач.

Цього сезону Іско через травму не провів жодного матчу у складі Бетіса.