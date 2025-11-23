Український нападник підтримав Крістіана Порту після важкої травми.
Ванат, Getty Images
23 листопада 2025, 18:57
Український форвард Жирони Владислав Ванат відкрив рахунок у виїзній зустрічі Ла Ліги проти Бетіса.
Після результативного удару він продемонстрував у камеру футболку свого одноклубника Крістіана Порту, символічно присвятивши йому забитий м’яч.
Нагадаємо, що Порту в середу зазнав серйозної травми — у нього діагностовано розрив хрестоподібної зв’язки коліна, через що він вибув зі строю на тривалий період.