Іспанія

Український нападник підтримав Крістіана Порту після важкої травми.

Український форвард Жирони Владислав Ванат відкрив рахунок у виїзній зустрічі Ла Ліги проти Бетіса.

Після результативного удару він продемонстрував у камеру футболку свого одноклубника Крістіана Порту, символічно присвятивши йому забитий м’яч.

Нагадаємо, що Порту в середу зазнав серйозної травми — у нього діагностовано розрив хрестоподібної зв’язки коліна, через що він вибув зі строю на тривалий період.