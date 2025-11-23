Англія

Капітан мерсисайдців не стримував емоцій після розгромної поразки.

Вірджил ван Дейк, після принизливої поразки 0:3 від Ноттінгем Форест на Енфілді, заявив що гравці команди підводять тренера — Goal.

Ця поразка стала шостою для команди Арне Слота в останніх семи матчах, що опустило червоних на 11-те місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги.

"Ми пропускаємо надто багато простих голів. Знову пропустили зі стандарту. Це дуже складна ситуація зараз. Ми були занадто квапливими, і це природно, коли ти перебуваєш у скрутному становищі", — сказав розгніваний Ван Дейк.

34-річний нідерландський захисник прямо вказав на те, що відповідальність лежить на гравцях, а не на тренері.

"Ми повинні бути злі. Головне для мене — це те, що кожен має взяти на себе відповідальність", — наголосив він. — "Ми, безумовно, підводимо тренера, але ми підвели й самих себе. Наразі це хаос — і це просто факт. Як чинні чемпіони, ми не можемо бути в такій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо" — додав капітан.

Ван Дейк, який єдиний із команди зіграв повний матч, запевнив у своїй рішучості вивести клуб із кризи.

"Я не з тих, хто здається. Я ніколи не здамся. Я буду продовжувати", — підсумував він.

Вірджил також додав, що поразка вдома від Ноттінгем Форест є неприпустимою, і закликав команду знайти баланс та бути більш клінічними перед воротами.