Капітан мерсисайдців не стримував емоцій після розгромної поразки.
Вірджил ван Дейк Getty Images
23 листопада 2025, 18:42
Вірджил ван Дейк, після принизливої поразки 0:3 від Ноттінгем Форест на Енфілді, заявив що гравці команди підводять тренера — Goal.
Ця поразка стала шостою для команди Арне Слота в останніх семи матчах, що опустило червоних на 11-те місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги.
"Ми пропускаємо надто багато простих голів. Знову пропустили зі стандарту. Це дуже складна ситуація зараз. Ми були занадто квапливими, і це природно, коли ти перебуваєш у скрутному становищі", — сказав розгніваний Ван Дейк.
34-річний нідерландський захисник прямо вказав на те, що відповідальність лежить на гравцях, а не на тренері.
"Ми повинні бути злі. Головне для мене — це те, що кожен має взяти на себе відповідальність", — наголосив він. — "Ми, безумовно, підводимо тренера, але ми підвели й самих себе. Наразі це хаос — і це просто факт. Як чинні чемпіони, ми не можемо бути в такій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо" — додав капітан.
Ван Дейк, який єдиний із команди зіграв повний матч, запевнив у своїй рішучості вивести клуб із кризи.
"Я не з тих, хто здається. Я ніколи не здамся. Я буду продовжувати", — підсумував він.
Вірджил також додав, що поразка вдома від Ноттінгем Форест є неприпустимою, і закликав команду знайти баланс та бути більш клінічними перед воротами.