Ліга Європи

Бразильський оборонець став найстаршим в історії турніру польовим гравцем.

Центральний захисник і капітан Ніцци Данте став найстаршим в історії Ліги Європи польовим гравцем, передає офіційний сайт турніру.

На домашній поєдинок із Ромою в першому турі основного етапу ЛЄ-2025/26 бразилець вийшов у віці 41 року, 11 місяців і 6 днів. Таким чином він перевершив колишнього правого вінгера й капітана Реала Бетіс Хоакіна (41 рік, 7 місяців і 23 дні), який у березні 2023 року грав із першої до 59-ї хвилини матчу проти Манчестер Юнайтед (0:1) в 1/8 фіналу плей-оф у Севільї.

У вчорашньому протистоянні Данте перебував на полі від стартового до фінального свистка. За підсумками єврокубкової дуелі, відомі статистичні портали визнали оборонця третім (7,0 балів — Sofascore) і четвертим (6,7 балів — WhoScored) найкращим гравцем Ніцци відповідно.

Зазначимо, що найстаршими в історії Ліги Європи виконавцями залишаються воротарі Бред Фрідель (42 роки, 10 місяців і 2 дні) і Сандер Боскер (42 роки, 1 місяць і 2 дні).

Контракт Данте з "орлятами" розраховано до кінця червня 2026 року. За даними порталу transfermarkt, тоді ж бразилець завершить кар'єру.