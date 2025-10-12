Франція

Юний француз може піти на підвищення.

Центральний захисник французького Нанта Тілель Таті привернув до себе увагу декількох топ-клубів Європи. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, за 17-річним французом слідкують Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенгем, Ліверпуль, Брайтон, Брентфорд та Астон Вілла.

Зазначається, що за Таті також уважно спостерігає каталонська Барселона, представники якої вражені зрілістю на футбольному полі юного виконавця.

Чинна трудова угода гравця з "канарками" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у шість мільйонів євро.

Цього сезону Тілель Таті відіграв за Нант шість матчів у Лізі 1.