Ліга чемпіонів

Лондонці зазнали шостої поспіль поразки та не виграють у АПЛ вже 11 матчів.

У середу, 10 березня, Тоттенгем на виїзді зустрічався з Атлетіко Мадрид у матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА. Після цієї гри лондонський клуб переписав власну історію.

Як повідомляє статистичний портал Opta, "шпори" зазнали розгромної поразки з рахунком 2:5. При цьому перші чотири голи підопічні Ігор Тудор пропустили вже за 22 хвилини.

Цей результат став шостою поразкою поспіль для Тоттенгема. Раніше в історії клубу не було настільки довгої серії невдач.

До цього лондонці поступилися Крістал Пелес, Фулгем, Арсенал, Ньюкасл Юнайтед та Манчестер Юнайтед. Загальна різниця м’ячів у цих матчах становить 6:18.

Наступний поєдинок Тоттенгем проведе 15 березня проти Ліверпуль. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Зазначимо, що раніше лондонський клуб також встановив антирекорд у Англійська Прем’єр-ліга — команда не може перемогти вже у 11 матчах поспіль.