Ліга чемпіонів

Більшість пошкоджень стосується гравців, які ледь повернулись із лазарету.

Мюнхенська Баварія напередодні обіграла бергамаську Аталанту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Аталанта — Баварія 1:6 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

За рахунку 3:0 на користь власної команди за підсумками першого тайму головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані наважився на заміни поперерві із появою на полі Джамала Мусіали та Альфонсо Девіса.

Планувалось, що обидва гравці мають набути ігрової практики на тлі тривалого відновлення від попередніх травм.

Однак у підсумку канадського захисника довелось міняти назад уже на 71 хвилині через проблеми з м’язами, а німецький атакувальний півзахисник залишив межі поля незадовго до фінального свистка.

Пізніше медичний штаб Баварії повідомив, що стосовно Мусіали це був превентивний крок, оскільки гравець відчув спазм та повідомив про це тренерському штабу.

Окрім цього, за повідомленнями медиків, воротар мюнхенців Йонас Урбіг після фінального свистка поскаржився на втрату орієнтації в просторі та з підозрою на струс мозку був доставлений до місцевої лікарні.

Матч-відповідь між Баварією і Аталантою відбудеться 18 березня на Альянц Арені.