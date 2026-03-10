Франція

Попри чутки про можливий перехід до англійської Прем'єр-ліги, зірковий грузинський вінгер зізнався у любові до Парижа та заявив, що не планує залишати французький гранд.

Грузинський вінгер Хвіча Кварацхелія прокоментував зростаючу кількість чуток щодо свого можливого гучного трансферу до англійської Прем'єр-ліги. Попри предметний інтерес з боку Манчестер Юнайтед та лондонського Арсенала, 25-річний футболіст підтвердив свою відданість Парі Сен-Жермен і зізнався у глибокій симпатії до французької столиці.

З моменту свого переходу з італійського Наполі на початку 2025 року, Кварацхелія став справжнім наріжним каменем тактичної побудови Луїса Енріке у ПСЖ, успішно заповнивши порожнечу після відходу суперзірок минулої епохи.

Повідомлялося, що і МЮ, і Арсенал розглядають його як пріоритетну ціль для підсилення своїх флангів атаки креативним гравцем світового класу. Однак, незважаючи на привабливість АПЛ, гравець на прізвисько Кварадона не збирається переривати свою паризьку пригоду. Напередодні важливого матчу плей-оф Ліги чемпіонів проти Челсі вінгер заявив, що вони з родиною знайшли свій ідеальний дім.

У своєму інтерв'ю виданню Le Parisien Хвіча розповів про особливе ставлення до Парижа:

Для мене Париж – справді надзвичайне місто. Тут є все, і перш за все, це місто кохання. Коли зі мною зв'язався "ПСЖ", я подумав, що моя дружина – найщасливіша людина у світі". — заявив гравець.

Футболіст зізнався, що перехід до французького гранда був їхньою давньою сімейною мрією, хоча спочатку здавався недосяжним:

Ще до того, як ПСЖ вийшов на мене, вона завжди казала: "Уяви, якби ми одного дня грали за ПСЖ, було б чудово там залишитися". У моїй голові я думав, що туди дуже важко потрапити, коли там грають такі великі футболісти, як Мессі, Неймар і Мбаппе. Я люблю все в Парижі. Що більше я про це думаю, то більше ціную те, наскільки шанобливі там люди", — наголосив вінгер.

Під керівництвом Луїса Енріке клуб відійшов від моделі галактікос, зробивши ставку на створення згуртованої та голодної до перемог команди. Зв'язка Кварацхелії з Бредлі Баркола стала особливо вбивчою: цього сезону дует організував загалом 19 голів, допомагаючи клубу домінувати на внутрішній арені.

Тож поки Арсенал шукає висококласного конкурента для Габріела Мартінеллі, а МЮ потребує іскри для своєї лінії нападу, гравець, який обійшовся парижанам у 59 мільйонів фунтів стерлінгів, виглядає недоторканним.