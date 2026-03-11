Франція

Французький вінгер прокоментував положення справ з можливим продовженням контракту з парижанами.

Вінгер Парі Сен-Жермен Бредлі Барколя висловився щодо ситуації навколо свого контракту з паризьким клубом на тлі інтересу з боку інших команд.

"Я не зосереджуюся на цьому, над контрактом працює мій агент. Але я дуже щасливий у ПСЖ", — цитує Барколя журналіст Фабріціо Романо.

Чинна угода 23-річного француза з ПСЖ розрахована до літа 2028 року. У поточному сезоні Барколя провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився десятьма голами та шістьма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Барколя проявляє Манчестер Юнайтед, який розглядає його як потенційну заміну Маркусу Рашфорду у разі можливого повноцінного переходу англійця до Барселони.