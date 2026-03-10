Захисник Монако переніс операцію на стегні та щонайменше три місяці буде поза грою.
Вандерсон, getty images
10 березня 2026, 14:15
Захисник Монако Вандерсон, ймовірно, не допоможе збірній Бразилія на чемпіонаті світу 2026 року, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Напередодні 24-річний бразилець переніс операцію на стегні лівої ноги через м’язову травму. Очікується, що він пропустить щонайменше три місяці, а його участь у поточному клубному сезоні та на ЧС-2026 виглядає малоймовірною.
Це вже не перша втрата для збірної Бразилії перед чемпіонатом світу. Раніше на тривалий термін вибув вінгер Реал Родріго Гоес через розрив хрестоподібної зв’язки коліна.
Травма Вандерсона змусила тренера збірної Карло Анчелотті розглянути можливість повернення до команди зіркового ветерана Неймар.