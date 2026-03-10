Франція

Захисник Монако переніс операцію на стегні та щонайменше три місяці буде поза грою.

Захисник Монако Вандерсон, ймовірно, не допоможе збірній Бразилія на чемпіонаті світу 2026 року, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Напередодні 24-річний бразилець переніс операцію на стегні лівої ноги через м’язову травму. Очікується, що він пропустить щонайменше три місяці, а його участь у поточному клубному сезоні та на ЧС-2026 виглядає малоймовірною.

🚨🇧🇷 Vanderson’s expected to miss the World Cup 2026, barring any surprise in recovery — reports @geglobo.



AS Monaco right back underwent surgery on Monday and he’s expected to be out with injury for around 3 months, as @cahemota reports. pic.twitter.com/l3yz5urhyL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2026

Це вже не перша втрата для збірної Бразилії перед чемпіонатом світу. Раніше на тривалий термін вибув вінгер Реал Родріго Гоес через розрив хрестоподібної зв’язки коліна.

Травма Вандерсона змусила тренера збірної Карло Анчелотті розглянути можливість повернення до команди зіркового ветерана Неймар.