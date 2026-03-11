73-річний фахівець підписав контракт до кінця сезону 2025/26 та вдруге очолив команду.
Валід Халілходжич, getty images
11 березня 2026, 09:31
Нант офіційно оголосив про призначення Вахіда Халілходжича новим головним тренером команди.
73-річний фахівець змінив на цій посаді Ахмеда Кантарі та підписав контракт із Нантом до кінця сезону 2025/26.
Варто зазначити, що для Халілходжича це вже другий період роботи з Нантом. Раніше боснійський спеціаліст очолював команду з жовтня 2018 року до серпня 2019-го.
Останнім місцем роботи тренера була збірна Марокко. Під його керівництвом команда кваліфікувалася на Чемпіонат світу з футболу 2022, однак за три місяці до старту турніру фахівця звільнили з посади головного тренера.
Наразі Нант посідає передостаннє місце у Ліга 1, маючи у своєму активі 17 очок. У наступному матчі Канарки 22 березня приймуть Страсбур.