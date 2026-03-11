Франція

73-річний фахівець підписав контракт до кінця сезону 2025/26 та вдруге очолив команду.

Нант офіційно оголосив про призначення Вахіда Халілходжича новим головним тренером команди.

73-річний фахівець змінив на цій посаді Ахмеда Кантарі та підписав контракт із Нантом до кінця сезону 2025/26.

Варто зазначити, що для Халілходжича це вже другий період роботи з Нантом. Раніше боснійський спеціаліст очолював команду з жовтня 2018 року до серпня 2019-го.

Останнім місцем роботи тренера була збірна Марокко. Під його керівництвом команда кваліфікувалася на Чемпіонат світу з футболу 2022, однак за три місяці до старту турніру фахівця звільнили з посади головного тренера.

Наразі Нант посідає передостаннє місце у Ліга 1, маючи у своєму активі 17 очок. У наступному матчі Канарки 22 березня приймуть Страсбур.