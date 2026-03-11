Ліга чемпіонів

Наставник Тоттенгема пояснив рішення після невдалого старту матчу з Атлетіко.

Головний тренер Тоттенгем Ігор Тудор прокоментував поразку від Атлетіко Мадрид (2:5) у матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА.

Наставник пояснив, чому не випустив у стартовому складі основного воротаря Гульєльмо Вікаріо, а вже на 17-й хвилині замінив Антонін Кінскі, коли рахунок був 0:3:

“Сталися дуже рідкісні речі. За 15 років тренерської роботи я ніколи так не робив. Це було необхідно, щоб зберегти гравця та команду. Неймовірна ситуація, нема чого коментувати. До матчу потрібно було ухвалювати рішення, під тиском на Вікаріо.

Антонін теж дуже хороший – для мене це було правильне рішення. Після того, що сталося, я пояснив йому: він хороший воротар, але в такому великому матчі сталися ці помилки. Ми заплатили за початок гри: занадто багато тиску на нас, особливо в момент, коли ми вразливі”, – сказав Тудор.

Хорватський спеціаліст також зазначив, що не хвилюється щодо можливого звільнення після серії невдалих результатів. Він додав, що Кінскі після гри перепросив перед командою:

“Він перепросив у команди. Гравці підтримують його, я теж. Він зрозумів момент і чому його замінили. Це дуже хороший воротар, ми всі разом. У Лізі чемпіонів таке трапляється”, – підсумував тренер.

Наступний поєдинок лондонці проведуть 15 березня проти Ліверпуль. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.