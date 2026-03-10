Франція

Голкіпер продовжив контракт із французьким клубом після успішного старту сезону.

Воротар Ліон Ремі Дешам офіційно продовжив контракт з клубом до літа 2029 року.

29-річний голкіпер приєднався до "ткачів" улітку 2024 року. Раніше він виступав за Нант, Кан та бельгійський Шарлеруа.

Цього сезону Дешам провів 12 матчів у всіх турнірах, пропустивши дев’ять голів, при цьому в семи поєдинках залишив свої ворота на замку.

Ліон, у складі якого також грає українець Роман Яремчук, посідає 4-й рядок у Лізі 1, набравши 46 очок. У наступному матчі команда тренера Паулу Фонсека зіграє проти Сельта 12 березня у Лізі Європи.