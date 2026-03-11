Хавбек Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер має намір змінити клубну прописку. Англійський клуб уже отримав від футболіста офіційний запит на трансфер.

Стверджується, що чемпіон світу хоче спробувати свої сили в іншій лізі. Раніше чутки пов'язували аргентинця з ПСЖ та мадридським Реал Мадридом. Поточна угода гравця з мерсисайдцями розрахована до літа 2028 року.

Портал Transfermarkt оцінює 27-річного півзахисника у 80 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 на рахунку Мак Аллістера 28 матчів в АПЛ, у яких він відзначився двома голами та двома результативними передачами. 

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль знайшов нову трансферну ціль в Італії