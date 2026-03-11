Англія

Аргентинський півзахисник повідомив керівництво "червоних" про бажання змінити чемпіонат.

Хавбек Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер має намір змінити клубну прописку. Англійський клуб уже отримав від футболіста офіційний запит на трансфер.

Стверджується, що чемпіон світу хоче спробувати свої сили в іншій лізі. Раніше чутки пов'язували аргентинця з ПСЖ та мадридським Реал Мадридом. Поточна угода гравця з мерсисайдцями розрахована до літа 2028 року.

Портал Transfermarkt оцінює 27-річного півзахисника у 80 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 на рахунку Мак Аллістера 28 матчів в АПЛ, у яких він відзначився двома голами та двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль знайшов нову трансферну ціль в Італії.