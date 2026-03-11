Ліга чемпіонів

На форварда може очікувати чергова пригода.

Мадридський Атлетіко напередодні обіграв лондонський Тоттенгем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Атлетіко Мадрид — Тоттенгем 5:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри автора дубля та асисту в цій грі нападника "матрацників" Хуліана Альвареса розпитали журналісти про останні трансферні чутки довкола нього.

"Моє майбутнє? Мені нічого сказати, окрім того, що я щасливий тут, у Атлетіко.

Чи залишатимуть я тут наступного сезону? Я не знаю. Можливо, так, можливо, ні. Мені нічого сказати, окрім того, що я щасливий тут і зараз. У соціальних мережах багато про що говорять, але це нічого не значить. Це просто речі, про які люди говорять поміж собою.

Будь-хто може опублікувати те, що думає або у що вірить, а потім це просто набуває популярності. Я ніколи нічого не казав про трансфер.

Ми щасливі продовжувати боротьбу в усіх змаганнях, тому справи йдуть дуже добре", — заявив аргентинський виконавець.

Матч-відповідь між Тоттенгемом і Атлетіко відбудеться 18 березня на Тоттенгем Готспур Стедіум.