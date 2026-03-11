Англія

Захисник "шпор" закликав молодого воротаря не опускати руки після невдалого матчу в Лізі чемпіонів.

Голкіпер Тоттенгема Антонін Кінські-молодший пережив справжнє жахіття у матчі проти Атлетіко Мадрид. Чеський воротар, для якого це був лише третій вихід у сезоні, був замінений уже на 17-й хвилині після того, як припустився помилок у двох із трьох пропущених м'ячів. Замість нього на поле вийшов Гульєльмо Вікаріо, а поєдинок завершився перемогою іспанців із рахунком 5:2.

Після гри захисник Тоттенгема Педро Порро висловив слова підтримки на адресу 22-річного партнера по команді, якого тренер Ігор Тудор проігнорував під час заміни.

Слова Порро наводить Movistar Plus:

"Я хочу підтримати його. Зараз для нього важкі часи, хоча хлопець дуже наполегливо працював. Коли ти отримуєш шанс, такі речі іноді трапляються — це футбол. Це нагадує мені мою власну помилку в Шотландії у складі збірної Іспанії. Потрібно зібратися. Я ще не встиг поговорити з ним особисто, але вже зараз міцно його обіймаю".

Нагадаємо, Кінські перейшов до складу "шпор" із празької Славії 14 місяців тому за 14,5 мільйона євро.