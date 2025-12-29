Француз повертається на тренерський місток.
Клод Пюель, Getty images
29 грудня 2025, 20:00
Французька Ніцца недовго залишалася без головного тренера після звільнення Франка Еза.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, новим керманичем команди призначено 64-річного Клода Пюеля. Досвідчений фахівець вже працював з Ніццою з 2012 по 2016 рік.
Також Пюель раніше очолював інші французькі клуби, такі як Лілль, Ліон, Монако та Сент-Етьєн.
Зараз Ніцца посідає 13 місце у французькій Лізі 1, набравши 17 очок після 16 зіграних турів