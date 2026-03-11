Ліга чемпіонів

Керманич Аталанти прокоментував розгром від Баварії.

Бергамаська Аталанта напередодні зазнала розгрому від мюнхенської Баварії в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Аталанта — Баварія 1:6 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Богині" Раффаеле Палладіно прокоментував виступ власної команди.

"У нас грали два нападники та заглом чотири атакувальних футболісти. Це спрацювало в другому таймі з Удінезе. Ми завжди шукаємо боротьбу, намагаємось позбавити суперника повітря, високо тиснути.

Якщо проти Баварії постійно низько захищатись, використовувати зони, то ти рано чи пізно програєш. А якщо намагатись пресингувати високо — вони можуть створити проблеми, але й ти можеш створити їм проблеми.

Вітаю Баварію з цією перемогою, дуже сильна команда. Інколи проти них просто нестерпно грати. Цей досвід допоможе нам зростати. Якби я мав шанс переграти цей матч, то зіграв би так само.

Ми в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, ми в півфіналі Кубка Італії, ми продовжуємо боротьбу в чемпіонаті. Усе це завдяки нашому менталітету. Важливо залишатись тими, ким ми є.

Я ніколи не бачив настільки сильних гравців, як у Баварії, тому я вражений. Вони все робили ідеально", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь між Баварією і Аталантою відбудеться 18 березня на Альянц Арені.