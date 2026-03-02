Іспанія

Німець налаштований на камбек.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився напередодні матчу-відповіді Кубка Іспанії з Атлетіко.

"Я думаю, всі знають, що ми поступаємось у чотири м'ячі, але ми хочемо зробити неможливе можливим. Ми не здамося. Це важливий матч. Ми маємо вірити.

Я думаю, що вірити треба завжди. Усі вболівальники підтримуватимуть нас. Це буде складно, суперник фантастичний... але ми можемо зробити це.

Педрі? Нам потрібно правильно розподілити його ігровий час. Попереду багато ігор. Добре, що ми маємо Педрі. Подивимося, як багато він гратиме.

Краще забити першими. Ми повинні бути розумними та голодними. Ми бачили це у матчі з Вільярреалом: у нас була динаміка, інтенсивність... Ми маємо грати як команда, як єдине ціле", — заявив Флік.

Матч Барселона – Атлетіко відбудеться завтра, 3 березня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.