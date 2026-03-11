Ліга чемпіонів

Капітан Баварії прокоментував розгром Аталанти.

Мюнхенська Баварія напередодні обіграла бергамаську Аталанту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Аталанта — Баварія 1:6 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри капітан "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх прокоментував виступ власної команди.

"На жаль, ми пропустили гол наприкінці матчу. У іншому випадку це була б дуже сильна гра в нашому виконанні, особливо в першому таймі.

Нам знадобилось близько п'яти хвилин, щоб належним чином увійти до гри. Після цього ми створювали один за іншим гольові моменти. Те, як ми грали, було вражаючим.

Ми знали, що можемо створити Аталанті великі проблеми. Ми також знали, що атмосфера тут буде фантастичною. Ви можете це відчути зараз. Я ніколи не бачив перемоги з рахунком 6:1, де вболівальники суперника все ще так підтримували свою команду після гри. Це чудово, і це багато що говорить про вболівальників та атмосферу в цьому місті.

Дискваліфікація? Загалом я з тих, хто хоче зіграти всі ігри за сезон. Але з огляду на результат першого матчу, я думаю, що з цим можна змиритись.

І ні, це не була навмисна жовта картка. Якби я зміг зберегти спокій, жовтої картки б не було. Я точно затримався із введенням м’яча до гри, але я не хотів поспішати з пасом у їхній щільний пресинг. Я думаю, що якби суперник не кинувся мене атакувати, жовтої картки б не було ні мені, ані йому.

Чому мене має турбувати довша дискваліфікація? Жовта картка немає каратись додатково. Тим паче, що це було не навмисно", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь між Баварією і Аталантою відбудеться 18 березня на Альянц Арені.