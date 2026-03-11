Ліга чемпіонів

Керманич Баварії прокоментував розгром Аталанти.

Мюнхенська Баварія напередодні обіграла бергамаську Аталанту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Аталанта — Баварія 1:6 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Попереду ще є матч-відповідь, тому нам потрібно залишатись зосередженими. Ключовим моментом сьогодні ввечері було знайти правильний підхід до гри.

Гра з персональною опікою з нашого боку була дуже важливою тактично, а висока лінія пресингу допомогло нам досягти результату.

Це не перший раз, коли ми стикаємося з такою командою, як Аталанта, яка любить атакувати, тому гра проти такого футболу не була для нас несподіванкою.

Олісе? Він прийшов до цього клубу з менталітетом, який дає йому шанс стати одним із найкращих гравців у світі. Він дуже послідовний у тому, що він робить у своїй кар’єрі.

Я не дуже хочу порівнювати гравців, тому що вони різні, але я грав з Кевіном Де Брюйне і мені пощастило спостерігати, як він розвивався як молодий гравець, а потім став суперзіркою. У нього також була ця одержимість деталями у футболі. У Майкла теж це є.

Але цього недостатньо. Ми повинні підштовхувати його до більшого. Проте він уже на дуже гарному та правильному шляху.

Фонзі Девіс та Йонас Урбіг травмовані за підсумками цієї гри. Щодо Джамала Мусіали, я не впевнений, чи це те, що завадить йому грати в наступному матчі. Я не хочу занадто багато спекулювати на цю тему. Це пов'язано з його поверненням після травми та його ногою.

У нього були дуже хороші дні під час відновлення, а також інші дні, коли він почувався гірше. Ми постійно обмінюємось думками з медичним штабом, тому я зовсім не хвилююсь за Джамала. Він повернеться до своєї найкращої форми.

А до того часу ми повинні подумати, що для нього найкраще. Що стосується Йонаса та Фонзі, нам потрібно почекати на їхні медичні тести", — заявив бельгійський фахівець.

Матч-відповідь між Баварією і Аталантою відбудеться 18 березня на Альянц Арені.