Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Реал Мадрид зустрінеться з Манчестер Сіті.

Перший поєдинок відбудеться в середу, 11 березня, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 2.03, тоді як потенційний успіх мадридського Реала оцінюється показником 3.46. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.01.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Реал Мадрид отримає більше жовтих карток", представлений показником 2.10.

Коефіцієнтом 1.84 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ерлінга Голанда, тоді як потенційний гол Вінісіуса Жуніора — 2.94.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і Манчестер Сіті не програє". На нього можна поставити з показником 2.05.

Слідкуйте за матчем Реал Мадрид — Манчестер Сіті на Football.ua.