Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Реал Мадрид — Манчестер Сіті, Getty Images
11 березня 2026, 09:05
У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Реал Мадрид зустрінеться з Манчестер Сіті.
Перший поєдинок відбудеться в середу, 11 березня, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 2.03, тоді як потенційний успіх мадридського Реала оцінюється показником 3.46. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.01.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Реал Мадрид отримає більше жовтих карток", представлений показником 2.10.
Коефіцієнтом 1.84 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ерлінга Голанда, тоді як потенційний гол Вінісіуса Жуніора — 2.94.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і Манчестер Сіті не програє". На нього можна поставити з показником 2.05.
Слідкуйте за матчем Реал Мадрид — Манчестер Сіті на Football.ua.