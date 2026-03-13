Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 12 березня 2026 року.
Лілль - Астон Вілла, Getty Images
13 березня 2026, 09:40
Астон Вілла у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи в гостях мінімально обіграла Лілль (1:0).
Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 61 хвилині результативним ударом відзначився Оллі Воткінс.
Гра у відповідь пройде на стадіоні Вілла Парк в Англії — 19 березня, о 22:00.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лілль — Астон Вілла у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:
Лілль — Астон Вілла 0:1
Гол: Воткінс, 61.
Лілль: Озер — Перро, Манді, Мбемба, Сантос (Меньє, 66) — Бенталеб, Андре (Буадді, 46) — Перрен (Фернандес-Пардо, 52), Гаральдссон (Діуне, 83), Мукау (Андраде, 66) — Жиру.
Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Торрес, Конса, Богард — Онана, Дуглас Луїс (Макгінн, 77) — Буендія (Бейлі, 83), Роджерс (Елліотт, 90), Санчо (Матсен, 83) — Воткінс (Абрагам, 77).
Попередження: Мартінес, Дінь.