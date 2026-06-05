Франція

Паризький клуб не планує продавати своїх португальських півзахисників, попри чутки про серйозний інтерес із боку мадридського Реала.

Півзахисники ПСЖ Вітінья та Жоау Невеш не розглядаються клубом для продажу, попри чутки про інтерес із боку мадридського Реала.

Після заяви Флорентіно Переса про намір оформити трансфер вартістю 150 мільйонів євро в іспанській пресі з'явилися припущення, що мова може йти про одного з португальських хавбеків парижан. Однак, як зазначає COPE, керівництво ПСЖ не збирається розлучатися ні з Вітіньєю, ні з Жоау Невешем.

У клубі вважають обох футболістів ключовими фігурами проєкту і не мають наміру обговорювати їхній можливий відхід навіть за 150 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Маркіньйос не хоче залишати ПСЖ.