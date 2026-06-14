Франція

Німецький тренер очолить клуб перед стартом у Лізі чемпіонів.

Ланс повністю узгодив умови щодо призначення Діно Топпмеллера на посаду головного тренера.

45-річний фахівець підпише контракт із клубом терміном на два роки. Головним фактором у його рішенні стати на чолі французької команди стала участь Ланса в Лізі чемпіонів.

Топпмеллер перебуває без роботи з січня 2026 року, коли залишив Айнтрахт, який очолював із літа 2023-го.

Раніше повідомлялося, що інтерес до тренера також проявляв Крістал Пелес, однак саме Ланс зумів домовитися про співпрацю.

Минулого сезону французький клуб посів друге місце в Лізі 1 і виграв національний Кубок. У наступному сезоні Ланс виступить на основному етапі Ліги чемпіонів.