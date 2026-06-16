Франція

Вперше за понад 5,5 років у клубі найвищого дивізіону Франції буде керманич із Німеччини.

Діно Топпмеллер став наступником П'єра Сажа на посаді головного тренера Ланса, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

"Криваво-золоті" підписали із 45-річним німецьким спеціалістом розрахований до кінця червня 2028 року контракт. Раніше Топпмеллер працював із Дюделанжем (тричі виграв чемпіонат Люксембургу й двічі — як Кубок країни, так і Кубок ліги) і РЕ Віртон, а після періодів на посаді асистента Юліана Нагельсманна в РБ Лейпциг і Баварії очолював Айнтрахт Франкфурт (липень 2023 — січень 2026).

Connexion établie : Nouveau chapitre lancé 🛜#Toppmöller2028 pic.twitter.com/4tIjNAzjm1 — Racing Club de Lens (@RCLens) June 16, 2026

За даними Transfermarkt, Діно став усього третім у XXI столітті тренером-німцем у Лізі 1. Томас Тухель провів 2,5 роки на чолі ПСЖ, тоді як Ніцца трохи менше трьох виступала під керівництвом Гернота Рора.

Сезон-2025/26 Ланс завершив на другій сходинці чемпіонату, кваліфікувавшись до майбутнього основного етапу Ліги чемпіонів, а також виграв Кубок Франції.

Нагадаємо, що вже колишній керманич "криваво-золотих" Саж вирушив підкорювати АПЛ.