Інше

Французький фахівець вдруге очолив "слонів" після відходу Емерса Фае.

Збірна Кот-д'Івуару офіційно отримала нового головного тренера. Команду вдруге у своїй кар'єрі очолив французький фахівець Ерве Ренар.

57-річний наставник змінив на посаді Емерса Фае, контракт якого завершився 31 липня 2026 року. Федерація вирішила не продовжувати співпрацю з попереднім тренером, після чого зробила вибір на користь добре знайомого вболівальникам Ренара.



Саме під керівництвом француза збірна Кот-д'Івуару у 2015 році виграла Кубок африканських націй, здобувши свій другий титул чемпіона континенту.

У федерації зазначили, що Ренар розпочне підготовку національної команди до майбутніх міжнародних турнірів. Найближчими днями він прибуде до Абіджана, де буде офіційно представлений під час спеціальної пресконференції.

Останнім місцем роботи Ерве Ренара була збірна Тунісу, яку він очолював на чемпіонаті світу-2026, приєднавшись до команди вже по ходу турніру після відставки Сабрі Лямуші.