Туреччина

Колишній англійський рефері відповідатиме за розвиток елітного суддівства після завершення 20-річної кар'єри.

Колишній англійський арбітр Ентоні Тейлор став директором з елітного суддівства Федерації футболу Туреччини. Про це повідомляє BBC.

47-річний фахівець відповідатиме за стратегічний і технічний розвиток суддівського корпусу, який обслуговує матчі найвищого рівня в турецькому футболі.

Призначення відбулося менш ніж через місяць після завершення його професійної кар'єри арбітра. Останнім матчем англійця стала зустріч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Португалії, після якої він оголосив про відхід із суддівства.

За 20 років роботи Тейлор обслужив сотні матчів на внутрішній та міжнародній аренах, працював на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу, а також фіналах престижних міжнародних турнірів.

За інформацією джерела, новий керівник елітного суддівства приступає до роботи в непростий для турецького футболу період. Раніше п'ятирічне розслідування виявило, що 371 із 571 арбітра країни мали букмекерські рахунки, після чого Федерація футболу Туреччини розпочала масштабні зміни в системі суддівства.