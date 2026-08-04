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Бельгійський клуб підписав молодого півзахисника Вест Гема до 2030 року.

Брюгге офіційно оголосив про підписання Фредді Поттса. Про це повідомила пресслужба бельгійського клубу.



22-річний англійський півзахисник перейшов із Вест Гема приблизно за 10 мільйонів фунтів, підписавши контракт до літа 2030 року.



Поттс є вихованцем академії Вест Гема та сином колишнього футболіста клубу Стівена Поттса. У Брюгге розраховують, що англієць стане важливою частиною команди в найближчі роки. В минулому сезоні футболіст зіграв 26 матчів в усіх турнірах та віддав 1 результативну передачу.

Раніше Брюгге офіційно оголосив про підписання досвідченого голкіпера Янна Зоммера.