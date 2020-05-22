Германия

Участники первых поединков после возобновления чемпионата поделились эмоциями.

В эти выходные в Германии произошло долгожданное событие — вернулся футбол. Боруссия Дортмунд выиграла Рурское дерби со счетом 4:0, прежде чем Бавария вернула себе преимущество в четыре очка победой над Унионом в воскресенье.

На стадионах, где не было болельщиков, боллбои были заняты дезинфекцией футбольных мячей, на скамейке запасных между игроками была дистанция, и по мере того, как забивались голы, было много ударов локтями.

Но как это выглядело для вовлеченных в процесс? Тренеры, игроки, телевизионщики и журналисты рассказывают о своем опыте революционных выходных в Бундеслиге от начала до конца.

Уве Рослер, главный тренер Фортуны Дюссельдорф:



- Все эти недели было невероятно сложно тренироваться, не зная, когда игры начнутся снова. У вас нет конкретной даты, к которой вы готовитесь, у вас нет шансов подвести игроков к возобновлению чемпионата. Психологически это было сложно. Многие люди говорили, что Бундеслига не вернется. Это может повлиять на вашу мотивацию, хотя бы на подсознательном уровне.

К счастью, у нас очень дисциплинированный и профессиональный состав. Никто не покидал дом в те недели. В начале мы выполнили много основных фитнес-упражнений, когда нам не разрешали тренироваться в группах, но было и несколько выходных".

Томас Новаг, репортер Sport-Informations-Dienst. Он освещал матч Боруссии Дортмунд против Шальке в субботу.



- Первые признаки того, что все теперь иначе, пришли по почте. Боруссия прислала мне новый парковочный пропуск. Старый был недействителен, наряду с моим сезонным пропуском в прессу. Был также документ на четырех страницах от Бундеслиги, в котором объяснялись правила и обязанности. В конце мне пришлось ответить на четыре вопроса отрицательно, чтобы получить допуск:

- У вас есть COVID-19?

- Есть ли у вас симптомы COVID-19?

- Был ли у вас контакт с кем-то, у кого есть COVID-19?

- Вы были в районе, сильно пострадавшем от COVID-19?

Маркус Арец, директор по СМИ и коммуникациям в Боруссии М:



- Много времени ушло на планирование в медиа-сфере, это было похоже на изобретение футбольного матча. Разделение зон доступа для прессы и фотографов было непростым. Бесконечные дискуссии с торговыми ассоциациями, все боролись за своих членов, но в итоге мы могли аккредитовать только трех фотографов и 10 журналистов в соответствии с санитарными правилами лиги.

Мы создали группу WhatsApp для всех репортеров Боруссии Д, каждое телевизионное интервью с игроками и официальными лицами было записано и распространено среди них. Было странно видеть интервьюеров в пяти метрах от игроков и использовать длинные держатели для микрофонов. Вы могли бы подумать, что у журналистов не было необходимости носить маски, но все они строго придерживались этого.

Карстен Крамер, управляющий директор Боруссии Д:



- Я бы соврал, если бы сказал, что мы не нервничали перед матчем с Шальке. Нервничали в спортивном смысле, потому что игра была для нас очень важной. Но мы также нервничали по поводу концепции работы. Утверждая, что футболу нужно возвращаться, мы немного высунули шею. Мы очень хорошо знаем об ответственности, которую берем на себя после таких действий.

Маркус Арец, директор по СМИ и коммуникациям в Боруссии М:



- Наши игроки с нетерпением ждали возобновления матчей. Я не думаю, что они как-то особенно волновались, но тренер Марко Розе и спортивный директор Макс Эберл ежедневно разговаривали с ними несколько недель назад, подробно объясняя, как и почему выполняются определенные действия, и что произойдет, если кто-то не последует правилам. Они также подробно рассмотрели проблемы игроков с уязвимыми членами семьи и детьми.

Томас Новаг, репортер Sport-Informations-Dienst:



- Проехав внутри оцепленной парковки, мне пришлось представиться в палатке и вручить подписанный документ. Обе стороны моих рук были продезинфицированы. Женщина измеряла температуру внутри моего уха с помощью прибора. Вышло чуть ниже 37 градусов по Цельсию. Любой с высокой температурой был бы отправлен обратно.

Все средства массовой информации были закрыты. Я был направлен ко входу возле пустынного Suedtribuene — Желтой стены — и поднялся на сектор, который содержал свой собственный туалет для 10 присутствующих журналистов. Мы находились далеко друг от друга. Нас предупредили, что кормить не будут, но нам разрешили принести наши напитки и бутерброды.

Уве Рослер, главный тренер Фортуны Дюссельдорф:



- Поскольку планы по перезапуску стали более конкретными, волнение усилилось; день ото дня, все сильнее и сильнее. У игроков было много вопросов. Насколько рискованно играть в футбол? Как будет проходить тестирование? Почему мы должны были уйти на карантин? Мы очень старались объяснить все очень подробно и развеять их страхи.

Первая игра 11 на 11, которую мы провели на тренировке, была не так хороша. Второй спарринг был лучше. Мы — команда, которая любит владеть мячом, но нам нужно улучшить нашу интенсивность и результаты — вот, что меня немного беспокоило перед игрой с Падерборном.

Лутц Пфанненштиль, спортивный директор Фортуны Дюссельдорф:



- Больше всего я боялся, что люди могут собраться за пределами стадиона или в центре города. Но мы потратили много времени на общение с фан-группами, и в итоге все было тихо. Я приехал на стадион за три часа до игры. Там никого еще не было. После игры, возвращаясь домой через центр города, я увидел, что там все также тихо.

Карстен Крамер, управляющий директор Боруссии Д:



- Подъезжая к стадиону, вы могли видеть, что люди придерживаются правил социального дистанцирования. Никого не было рядом с ареной, и даже в центре города было очень тихо. Большинство пабов, в том числе рядом со стадионом, были закрыты, хотя им было разрешено открываться по закону.

Лутц Пфанненштиль, спортивный директор Фортуны Дюссельдорф:



- То, как мы были распределены по своим зонам, было сделано, чтобы не приближаться слишком близко друг к другу. Во время игры я сидел в нескольких метрах от скамейки, в другой зоне, рядом с нашим помощником по экипировке, другим тренером и лицом, отвечающим за гигиену. Мы передвигались как можно меньше внутри стадиона.

Маркус Кроше, спортивный директор РБ Лейпцига



- Наши игроки хорошо представляли, как будет выглядеть матч. Мы смоделировали прибытие на стадион на разных машинах и так далее. Ни один из них не сказал ничего плохого о медицинской концепции, поскольку врачи проделали отличную работу. Мы хотели предоставить им как можно больше информации и поддержать их до такой степени, чтобы они могли играть в футбол привычным способом. Естественно, учитывая все правила, которые мы должны были продумать.

Маркус Арец, директор по СМИ и коммуникациям в Боруссии М:



- Мы сказали игрокам, что они будут под пристальным вниманием на поле, как никогда раньше. Поскольку все могли слышать каждое слово, они также должны были быть осторожными в выражениях. Многие критики просто ждали, когда что-то пойдет не так. Оказывалось дополнительное давление. Но это помогло нам включиться сразу и забить спустя 36 секунд от начала матча против Айнтрахта из Франкфурта.

2020: The year of the socially distanced goal celebs 🙅‍♂️



Elbow bumps all round as @alassane_plea opens the scoring for Borussia Monchengladbach after just 36 seconds!!@eintracht_eng 0-1 @borussia_en



Watch live now on HD11 📺#beINBundesliga pic.twitter.com/wIBBAaXEHR — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 16, 2020

Лутц Пфанненштиль, спортивный директор Фортуны Дюссельдорф:



- После начала игры все было почти нормально. Мы кричали на секторе, как обычно. Вы ощущаете разницу в том, что толпа фанатов не поддерживает команду. Мы полагаемся на наших поклонников, они 12-й человек. Без них один из факторов нашего успеха просто отсутствует.

Домашнего преимущества на самом деле больше не существует. Вы могли бы выиграть, зная поле лучше, чем ваш соперник, но я бы сказал, что это имеет значение всего лишь на несколько процентов. С другой стороны, если мы играем против Баварии или Лейпцига, не имеет значения, находятся 500 или 500 000 человек на трибунах. Они фавориты, потому что они лучше, вот и все.

Карстен Крамер, управляющий директор Боруссии Д



- Спортивные вопросы имели приоритет. Я полагаю, что у нас было преимущество в том, что мы играли в подобных обстоятельствах в Париже. Команда не была шокирована тишиной в матче против Шальке. Это была особенная игра сразу после возобновления, мы были готовы и сыграли на приличном уровне.

Томас Новаг, репортер Sport-Informations-Dienst



- Надо сказать, смотреть эту игру было неудобно. Очень странно. Без эмоциональной интенсивности, которая приветствует каждое действие на поле, игра казалась мне пустой, менее актуальной, лишенной смысла.

Мы слышали каждый крик тренеров и игроков, это было похоже на просмотр матча в пятом дивизионе. В отличие от обычной шумной встречи Бундеслиги, левый защитник может кричать что-то игроку на противоположном фланге, без проблем.

Маркус Арец, директор по СМИ и коммуникациям Боруссии М



- Я был удивлен, услышав количество выкриков, подсказок и инструкций на поле. Игроки сказали нам, что это было более утомительно, чем обычно, потому что было меньше перерывов и меньше времени было потрачено на разговоры с рефери. Мы посмотрели на чистое игровое время. Разница была действительно значительной. Некоторые игроки сказали, что на поле было меньше эмоций, но больше справедливости. Никто не играл зрелищно, думая, что они должны угодить толпе фанатов на трибунах.

Маркус Кроеше, спортивный директор РБ Лейпцига:



- Игра протекала немного дольше, чем обычно, но я не уверен, что она была более интенсивной. Ближе к концу вы могли видеть утомленных футболистов, чего и следовало ожидать. Они будут набирать форму по ходу чемпионата.

Карстен Крамер, управляющий директор Боруссии Д



- Вы никогда не знаете, что может случиться, когда вы играете, и ваш пульс составляет 180 ударов в минуту, но игроки были чрезвычайно дисциплинированы. Нам всем было очень приятно после финального свистка. Мы выиграли 4:0, и все прошло так гладко, как можно было надеяться.

Роман Бурки, вратарь Боруссии Д:



- Мы знали, что это не будет слишком отличаться от игры, в которую мы играли в детстве: нет толпы, игроки на поле просто получают удовольствие. Вы могли видеть, как команда приняла это. Люди, смотрящие матч по телевизору, будут довольны увиденным.

This pass by Julian Brandt...



On repeat. 🤤#BundesligaIsBack pic.twitter.com/vZq8aZMW0I — 🇩🇪 Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport🇩🇪 (@btsportfootball) May 16, 2020

Штеффен Баумгарт, главный тренер Падерборна:

- Я предпочитаю эмоции, идущие с трибун. Вот почему мы делаем это, почему играем в футбол.

Томас Мюллер, нападающий мюнхенской Баварии:

- Это было немного похоже на игру старых мастеров на пустом стадионе. Возможно, это было для нас небольшим преимуществом, потому что атмосфера может существенно изменять ситуацию.

Кристиан Штрайх, главный тренер Фрайбурга:

- Мы рады, что снова можем работать — как шеф-повар, который готовит хорошие блюда для людей.

Томас Новаг, репортер Sport-Informations-Dienst:

- После этого не было возможности поговорить ни с одним из игроков, они только давали интервью владельцам телеправ. Мы могли задать вопросы двум тренерам через группу в WhatsApp. Ответы прозвучали на виртуальной пресс-конференции, которую транслировал внутренний канал Боруссии.

Люсьен Фавр, главный тренер дортмундцев, тоже назвал это странным опытом. Он сказал, что ему трудно правильно оценить, хорошо ли сыграла его команда, потому что игра проходила в каком-то вакууме.

Лутц Пфанненштиль, спортивный директор Фортуны Дюссельдорф:

- Все игроки поехали домой к своим семьям в субботу вечером. Мы не планируем размещать их в отеле еще на один период карантина, что может произойти только в том случае, если мы увидим рост числа положительных результатов тестирования в двух лигах. Надеюсь, до этого не дойдет. Бундеслига показала, что концепция жизнеспособна, что является основным, обнадеживающим уроком первых выходных. Теперь нам просто нужно продолжать двигаться дальше.

Уве Рослер, главный тренер Фортуны Дюссельдорф:



- Прожив в Англии долгое время, я должен сказать, что был очень впечатлен уровнем дисциплины, который я здесь наблюдал. Каждый игрок и сотрудник был привержен медицинской концепции. Мы все хотели играть снова. Вы не можете контролировать все сейчас, когда игроки возвращаются к своим семьям, но я уверен, что они будут осторожны. Мы все знаем, что поставлено на карту.

Карстен Крамер, управляющий директор Боруссии Д:



- Командный карантин может повториться в конце сезона, чтобы гарантировать, что все финальные игры пройдут. Тем временем мы все должны продолжать действовать чрезвычайно ответственно. Мы воодушевлены тем, как прошли первые выходные, но это только начало перезагрузки. В настоящий момент в Дортмунде всего 39 положительных случаев. Но мы понимаем, что все может измениться. Там нет никаких гарантий.

Мы можем лишь максимизировать вероятность того, что никто не заразится, и минимизировать риск в течение ближайших шести недель. Мы с облегчением и оптимизмом, но давлением, идем к тому, чтобы закончить сезон.

Маркус Кроеше, спортивный директор РБ Лейпцига:



- Нам было приятно, что мы можем начать играть снова. Концепция работала очень хорошо до сих пор. К тому времени, когда игра закончилась, игроки, казалось, уже забыли об особых обстоятельствах. Главным чувством было разочарование в связи с ничьей. Впервые за месяцы я почувствовал, что вернулся нормальный порядок вещей.

Вашему вниманию анонс следующего тура чемпионата Германии.