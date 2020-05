В эти выходные в Германии произошло долгожданное событие — вернулся футбол. Боруссия Дортмунд выиграла Рурское дерби со счетом 4:0, прежде чем Бавария вернула себе преимущество в четыре очка победой над Унионом в воскресенье.

На стадионах, где не было болельщиков, боллбои были заняты дезинфекцией футбольных мячей, на скамейке запасных между игроками была дистанция, и по мере того, как забивались голы, было много ударов локтями.

Но как это выглядело для вовлеченных в процесс? Тренеры, игроки, телевизионщики и журналисты рассказывают о своем опыте революционных выходных в Бундеслиге от начала до конца.



- Все эти недели было невероятно сложно тренироваться, не зная, когда игры начнутся снова. У вас нет конкретной даты, к которой вы готовитесь, у вас нет шансов подвести игроков к возобновлению чемпионата. Психологически это было сложно. Многие люди говорили, что Бундеслига не вернется. Это может повлиять на вашу мотивацию, хотя бы на подсознательном уровне.

К счастью, у нас очень дисциплинированный и профессиональный состав. Никто не покидал дом в те недели. В начале мы выполнили много основных фитнес-упражнений, когда нам не разрешали тренироваться в группах, но было и несколько выходных".



- Первые признаки того, что все теперь иначе, пришли по почте. Боруссия прислала мне новый парковочный пропуск. Старый был недействителен, наряду с моим сезонным пропуском в прессу. Был также документ на четырех страницах от Бундеслиги, в котором объяснялись правила и обязанности. В конце мне пришлось ответить на четыре вопроса отрицательно, чтобы получить допуск:

- У вас есть COVID-19?

- Есть ли у вас симптомы COVID-19?

- Был ли у вас контакт с кем-то, у кого есть COVID-19?

- Вы были в районе, сильно пострадавшем от COVID-19?



- Много времени ушло на планирование в медиа-сфере, это было похоже на изобретение футбольного матча. Разделение зон доступа для прессы и фотографов было непростым. Бесконечные дискуссии с торговыми ассоциациями, все боролись за своих членов, но в итоге мы могли аккредитовать только трех фотографов и 10 журналистов в соответствии с санитарными правилами лиги.

Мы создали группу WhatsApp для всех репортеров Боруссии Д, каждое телевизионное интервью с игроками и официальными лицами было записано и распространено среди них. Было странно видеть интервьюеров в пяти метрах от игроков и использовать длинные держатели для микрофонов. Вы могли бы подумать, что у журналистов не было необходимости носить маски, но все они строго придерживались этого.



- Я бы соврал, если бы сказал, что мы не нервничали перед матчем с Шальке. Нервничали в спортивном смысле, потому что игра была для нас очень важной. Но мы также нервничали по поводу концепции работы. Утверждая, что футболу нужно возвращаться, мы немного высунули шею. Мы очень хорошо знаем об ответственности, которую берем на себя после таких действий.

- Наши игроки с нетерпением ждали возобновления матчей. Я не думаю, что они как-то особенно волновались, но тренер Марко Розе и спортивный директор Макс Эберл ежедневно разговаривали с ними несколько недель назад, подробно объясняя, как и почему выполняются определенные действия, и что произойдет, если кто-то не последует правилам. Они также подробно рассмотрели проблемы игроков с уязвимыми членами семьи и детьми.

- Проехав внутри оцепленной парковки, мне пришлось представиться в палатке и вручить подписанный документ. Обе стороны моих рук были продезинфицированы. Женщина измеряла температуру внутри моего уха с помощью прибора. Вышло чуть ниже 37 градусов по Цельсию. Любой с высокой температурой был бы отправлен обратно.

Все средства массовой информации были закрыты. Я был направлен ко входу возле пустынного Suedtribuene — Желтой стены — и поднялся на сектор, который содержал свой собственный туалет для 10 присутствующих журналистов. Мы находились далеко друг от друга. Нас предупредили, что кормить не будут, но нам разрешили принести наши напитки и бутерброды.



- Поскольку планы по перезапуску стали более конкретными, волнение усилилось; день ото дня, все сильнее и сильнее. У игроков было много вопросов. Насколько рискованно играть в футбол? Как будет проходить тестирование? Почему мы должны были уйти на карантин? Мы очень старались объяснить все очень подробно и развеять их страхи.

Первая игра 11 на 11, которую мы провели на тренировке, была не так хороша. Второй спарринг был лучше. Мы — команда, которая любит владеть мячом, но нам нужно улучшить нашу интенсивность и результаты — вот, что меня немного беспокоило перед игрой с Падерборном.



- Больше всего я боялся, что люди могут собраться за пределами стадиона или в центре города. Но мы потратили много времени на общение с фан-группами, и в итоге все было тихо. Я приехал на стадион за три часа до игры. Там никого еще не было. После игры, возвращаясь домой через центр города, я увидел, что там все также тихо.

- Подъезжая к стадиону, вы могли видеть, что люди придерживаются правил социального дистанцирования. Никого не было рядом с ареной, и даже в центре города было очень тихо. Большинство пабов, в том числе рядом со стадионом, были закрыты, хотя им было разрешено открываться по закону.



- То, как мы были распределены по своим зонам, было сделано, чтобы не приближаться слишком близко друг к другу. Во время игры я сидел в нескольких метрах от скамейки, в другой зоне, рядом с нашим помощником по экипировке, другим тренером и лицом, отвечающим за гигиену. Мы передвигались как можно меньше внутри стадиона.

- Наши игроки хорошо представляли, как будет выглядеть матч. Мы смоделировали прибытие на стадион на разных машинах и так далее. Ни один из них не сказал ничего плохого о медицинской концепции, поскольку врачи проделали отличную работу. Мы хотели предоставить им как можно больше информации и поддержать их до такой степени, чтобы они могли играть в футбол привычным способом. Естественно, учитывая все правила, которые мы должны были продумать.



- Мы сказали игрокам, что они будут под пристальным вниманием на поле, как никогда раньше. Поскольку все могли слышать каждое слово, они также должны были быть осторожными в выражениях. Многие критики просто ждали, когда что-то пойдет не так. Оказывалось дополнительное давление. Но это помогло нам включиться сразу и забить спустя 36 секунд от начала матча против Айнтрахта из Франкфурта.

