Шокирующее падение форварда Шальке, после которого его увезли с поля на носилках.
Марк Ут после столкновения с игроком Аугсбурга, Getty Images
14 декабря 2020, 10:58
Поединок 11-го тура немецкой Бундеслиги между Аугсбургом и Шальке, который завершился вничью со счетом 2:2, запомнился шокирующим падением нападающего "горняков" Марка Ута в момент столкновения с соперником Феликсом Удуокаи в верховой борьбе.
На видео видно, как 29-летний немец приземлился на газон уже без создания. После этого футболист не смог продолжить игру, и ему потребовалась медицинская помощь — Ута унесли с поля на носилках.
Пребывая в больнице, Марк Ут поведал о своем состоянии и поблагодарил всех за сообщения поддержки. Благо, все обошлось, и уже 14 декабря немецкого форварда должны выписать из больницы.
"Добрый вечер всем. У меня все хорошо. Наверное, завтра (сообщение писалось 13 декабря — прим ред.) меня выпишут из больницы. Спасибо за многочисленные пожелания и слова поддержки", — написал Ут в своем Instagram.
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