Германия

Шокирующее падение форварда Шальке, после которого его увезли с поля на носилках.

Поединок 11-го тура немецкой Бундеслиги между Аугсбургом и Шальке, который завершился вничью со счетом 2:2, запомнился шокирующим падением нападающего "горняков" Марка Ута в момент столкновения с соперником Феликсом Удуокаи в верховой борьбе.

На видео видно, как 29-летний немец приземлился на газон уже без создания. После этого футболист не смог продолжить игру, и ему потребовалась медицинская помощь — Ута унесли с поля на носилках.

Puh😰 Alles erdenklich Gute für Mark #Uth! In solchen Momenten werden Sieglos-Serien und so plötzlich so unwichtig. #FCAS04 pic.twitter.com/l8ecxJVGK7 — Steffi Zeil (@SteffiZeil) December 13, 2020

Пребывая в больнице, Марк Ут поведал о своем состоянии и поблагодарил всех за сообщения поддержки. Благо, все обошлось, и уже 14 декабря немецкого форварда должны выписать из больницы.

"Добрый вечер всем. У меня все хорошо. Наверное, завтра (сообщение писалось 13 декабря — прим ред.) меня выпишут из больницы. Спасибо за многочисленные пожелания и слова поддержки", — написал Ут в своем Instagram.

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