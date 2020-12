Поединок 11-го тура немецкой Бундеслиги между Аугсбургом и Шальке, который завершился вничью со счетом 2:2, запомнился шокирующим падением нападающего "горняков" Марка Ута в момент столкновения с соперником Феликсом Удуокаи в верховой борьбе.

На видео видно, как 29-летний немец приземлился на газон уже без создания. После этого футболист не смог продолжить игру, и ему потребовалась медицинская помощь — Ута унесли с поля на носилках.

Puh😰 Alles erdenklich Gute für Mark #Uth! In solchen Momenten werden Sieglos-Serien und so plötzlich so unwichtig. #FCAS04 pic.twitter.com/l8ecxJVGK7