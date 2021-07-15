Германия

Ни одна из команд немецкого чемпионата не останется без поддержки своих фанатов.

Немецкая футбольная лига на своем официальном сайте объявила, что в предстоящем сезоне-2021/22 болельщики будут возвращены на трибуны стадионов.

Важным уточнением является тот факт, что матчи Бундеслиги смогут посещать болельщики не только домашних команд, но и гостевых. Такое решение начнет действовать с третьего тура чемпионата Германии, который намечен на 27-29 августа.

Также отмечается, гостевые фанаты смогут поначалу рассчитывать на квоту в 5%, которая со временем будет увеличена до 10%.

Новый сезон немецкого чемпионата стартует 13 августа.

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