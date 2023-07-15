Німеччина

Football.ua пропонує вашій увазі матеріал про те, як спільнота фанатів відреагувала на деякі висловлювання гравця.

Вболівальники звикли, що їх клуб підводить. Часте розчарування є частиною односторонньої угоди.

Але в Дортмунді все інакше; принаймні до певної міри. Слоган клубу "Echte Liebe" (справжнє кохання) легко відкинути як цинічний маркетинговий хід, але Дортмунд намагається більше, ніж інші, виконати неявну обіцянку взаємної відданості. Вестфальці були в авангарді спроб зробити футбол у Німеччині настільки інклюзивним, наскільки це можливо, і продемонстрували щиру турботу про вирішення соціальних проблем, таких як расизм, антисемітизм і гомофобія на полі та за його межами. Завдяки Едіну Терзічу, колишньому регулярному відвідувачу "Жовтої стіни", який став головним тренером місцевої команди, традиційні межі між вболівальниками та працівниками також стерлися.

Це оновлене відчуття того, що всі працюють разом в якості єдиного механізму, стало зворушливо очевидним, коли 40-річний тренер плакав перед трибуною "Sud", а 25 000 скандували його ім’я після нічиєї Боруссії з Майнцем 05 в фінальний день сезону. Пізня помилка команди в боротьбі за титул не призвела до розколу та гніву, а лише зміцнила емоційний зв’язок між вболівальниками та тими, кому доручено дарувати щастя. Терзіч знав, як це відчувати на трибунах, коли твої мрії руйнуються. Їхній біль був і його теж.

Для таких завзятих прихильників, як Ларіса (яка, як і всі фанати, цитовані в цій статті, є великим шанувальником клубу), редактора цифрової фан-сторінки schwatzgelb.de, дух спільності, який демонструвався в травні, значно переважив смуток втрати чемпіонства. Як і багато інших членів активної фан-сцени BVB, вона не може дочекатися, коли почнеться нова кампанія, яка знову збере всіх разом у чорно-жовтих кольорах.

Тоді Дортмунд підписав півзахисника Фелікса Нмечу з Вольфсбурга. Спортивні поразки не йдуть ні в яке порівняння з жахом, який вона та інші прихильники ЛГБТКІ+ відчули через те, як саме клуб виконав трансфер 22-річного гравця збірної Німеччини.

"Ми отримуємо багато повідомлень від постраждалих людей, які розчаровані та не можуть повірити в те, що сталося", — розповідає Ларіса. "За попередні роки Дортмунд створив собі репутацію зразка для наслідування в боротьбі з дискримінацією, але вони не зовсім розуміють, у чому полягає проблема і що це означає".

Вона каже, що до тих пір, поки клуб або гравець не зможуть загладити провину, вона не піде на Сігнал Ідуна Парк. Замість неї подруга скористається її абонементом.

У лютому Нмеча, побожний християнин, поділився в Instagram постом американського експерта-консерватора Метта Волша, який висміював батьків дитини-трансгендера. Після негативної реакції в соціальних мережах Нмеча написав, що він не згоден "з більшістю того, що говорить Метт Волш і як він знущається з людей", але не вибачився. Крім того, футболіст був пійманий на гомофобному висловлювані в свому Іnstagram-акаунті.

Коли наприкінці минулого місяця поширилися чутки про можливий перехід до Дортмунда за 30 мільйонів євро, активна фанатська сцена клубу висловила свою опозицію. Лариса та інші написали статті, в яких нагадали клубу про його Grundwertekodex — кодекс універсальних цінностей, ухвалений на загальних зборах у листопаді 2022 року. У ньому зазначено, що BVB вважають себе "різноманітною інклюзивною спільнотою" та "домом для всіх Borussen незалежно від віку та зовнішнього вигляду, статі, сексуальної ідентичності або орієнтації, культури, релігії, кольору шкіри, національності або соціального походження".

За межами штаб-квартири клубу, група прихильників проти дискримінації ballspiel.vereint! тримала банер, який закликав клуб також поважати їхні цінності.

Президент BVB Райнхольд Лунов і виконавчий директор Ханс-Йоахім Вацке зустрілися з Нмечею. Лунов зізнався, що раніше мав "велике хвилювання з приводу того, чи він поділяє цінності Боруссії", і визнав, що гравець публікував контент, "який, безсумнівно, міг бути витлумачений як гомофобний або антиквірний". Але Фелікс, за його словами, "запевнив його", що поділяє універсальні цінності Боруссії і діятиме відповідно.

"Він повністю переконав нас під час інтенсивних перемовин, що він не дотримується жодних трансфобних або гомофобних переконань", — додав Лунов у спільній заяві з Вацке, якого цитує Suddeutsche Zeitung, описуючи Нмечу як "дуже нормального хлопця" кількома днями раніше. Спортивний директор Себастьян Кель назвав новоприбулого футболіста "привітним і відкритим" і благав надати йому "справедливий шанс". Гравець буде "частиною нашої сім'ї, ми, звичайно, будемо його захищати", — сказав 43-річний директор. Тим часом Терзіч висловив надію, що наступник Джуда Беллінгема зможе "розвинутися як футболіст і як особистість" під час перебування у Вестфалії.

Сам Нмеча опублікував фотографію, на якій він обіймає Йошу Вагномана зі Штутгарта у футболці кольорів веселки. "Я люблю всіх людей і нікого не дискриміную", — написав він, наполягаючи пізніше, що образливі історії в Instagram були "вирвані з контексту".

Все це не зовсім збігається, розповідає Крістіан, спікер фан-групи LGBTQI+ Rainbow Borussen. "Нмеча ще молодий і може вчитися. Але сьогодні всі професійні футболісти проходять медіанавчання. Важко повірити, що він не знав, що публікує. Він каже, що це (пости) було вирвано з контексту, але він не торкався суті. Він зміг досить легко дистанціюватися. BVB повинні були зробити те саме, але вони поставили на перше місце свої спортивні інтереси".

Те, що ані клуб, ані гравець не вважали за потрібне відверто заперечувати ці образливі дописи, також засмутило Ларісу. "Недостатньо, щоб чотири гетеросексуали самі вирішили, що Нмеча не гомофоб. Якби Дортмунд і гравець проявили хоч трохи самоаналізу... Боруссія мала засудити дописи як дискримінаційне ла**о. Але нічого. Шкода вже завдана".

Коли Дортмунд задумався про повернення Маріо Гьотце через три роки після його суперечливого переходу в Баварію у 2016 році, клуб заздалегідь запитав думку вболівальників. Для члена Rainbow Borussen Крістофера залишається загадкою, чому з ними не проконсультувалися в нинішній справі. "Як постраждала група людей, ми хотіли б висловити свої думки та занепокоєння (перед трансфером). Але в клубі нас, на жаль, не почули", – каже він.

Найбільше засмучує прихильників ЛГБТКІ+ відчуття, що їхня позиція та хвилювання були проігноровані їхнім власним клубом. "Я думаю, що BVB вірить: "Ми були дуже чуйними", — каже Ларіса. "Але я не відчуваю, ніби вони справді звернули увагу".

Вацке не допоміг справі, коли натякнув, що опозиція повідомленням Нмечи в першу чергу викликає занепокоєння у вузькоспеціалізованої частини прихильників. "Звичайній футбольній аудиторії байдуже", — сказав він у Sueddeutsche. "Від футболу чекають, перш за все, футболу". (Згідно з джерелом у клубі, яке повідомило інформацію на умовах анонімності, щоб захистити свою позицію, цитати Вацке не були схвалені перед публікацією, як заведено в німецькій пресі. В статтю не було внесено змін).

"Коли ви пропонуєте "нормальним фанатам" не хвилюватися, ви відкриваєте двері для тих, хто хоче маргіналізувати та дискримінувати меншини", — каже Крістофер. Цей страх підтверджується великою кількістю повідомлень проти ЛГБТКІ+ у пов’язаних із BVB каналах соціальних мереж, зазначила Ларіса. "Якщо Нмеча не є гомофобом, він, безсумнівно, роздратований тим, що багато гомофобів виступають із ненависними коментарями в його акаунті. Я хотіла б поговорити з ним і зрозуміти, чому він це опублікував".

Важливо, додає вона, розуміти, що ворожнеча проти ЛГБТКІ+ не є абстрактною проблемою чи "якимось пробудженим божевіллям". Лише у вересні минулого року Мальте Сі, трансгендерний чоловік у Мюнстері, за годину їзди від Дортмунда, був забитий до смерті під час параду на честь Дня Крістофер-стріт, коли він втрутився, щоб не дати нападнику ображати учасників. У Німеччині зростає ненависть. Права партія AfD регулярно опитує близько 20 відсотків по всій країні. У Дортмунді ще більш радикальна націоналістична партія має місце в раді.

Крістофер вважає, що з цієї справи можна винести один позитивний момент: вона широко висвітлювалася в німецьких ЗМІ та викликала дискусію. "Все це виглядає так, ніби воно належить іншій, давно забутій епосі. У суспільстві немає місця гомофобії та трансфобії, не може бути толерантності до нетерпимості. Але добре, що це не просто замітають під килим. Прихильники займають позицію. Ця тема привернула багато уваги, багатьом людям було повідомлено про проблему, і зараз точаться відповідні дебати щодо таких коментарів і поведінки".

Але це не робить вболівання за Нмечу в жовтій футболці більш приємним для тих, хто постраждав від його постів. "Мені буде важко (підтримувати його на полі)", — каже Крістіан. "Себастьян Кель сказав: "Він один із нас, ми захистимо його". Але як щодо захисту нас?"

Повідомляється, що клуб застрахував себе під час підписання контракту з Нмечою, ввівши жорстке положення про штраф, якщо він розміщуватиме нові дискримінаційні повідомлення. Однак вони не очікують широкомасштабних протестів на стадіоні, на відміну від маси банерів на трибуні Sud, які виступали проти того, щоб зовнішні інвестори відібрали частину телевізійних прав ліги в травні.

Більшість прихильників, як підозрює Вацке, ймовірно, так чи інакше не будуть особливо переживати за пару публікацій в Instagram 22-річного хлопця. Можливо, деякі люди промовчать, якщо Фелікс зіграє добре наступного сезону, але лише меншість відчує себе достатньо сильною, щоб дослухатися до думки Ларіси та активно висловлювати своє незадоволення.

І в цьому суть справи. Трансфер Нмечи служить болісним нагадуванням про те, що навіть у натовпі з 81 000 людей одна частина вболівальників іноді все ще існує сама по собі.

За матеріалами The Athletic