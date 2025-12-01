Німеччина

Центрбек із контрактом до 2029 року потрапив до списку інтересів фінансово сильних клубів.

Центральний захисник Лейпцига Кастелло Люкеба може стати одним із головних трансферних об’єктів літнього вікна. Про це повідомляє Sky Sport DE.

За інформацією джерела, відступна сума за 22-річного оборонця складає 80 млн євро, а поточний контракт із "биками" розрахований до літа 2029 року.

Відомо, що кілька фінансово потужних клубів вже включили французького захисника ангольського походження до своїх списків. Влітку 2027 року його відступна сума знизиться до 65 млн євро.

Зазначається, що спортивний директор Баварії Макс Еберл високо оцінює потенціал лівоногого центрального захисника, проте зараз основний фокус мюнхенського клубу залишається на продовженні контракту Дайо Упамекано.