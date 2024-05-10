Німеччина

Німець може повернутися до Мюнхена.

Мюнхенська Баварія зацікавлена в поверненні німецького фахівця Ганс-Дітера Фліка на посаду головного тренера клубу і вже перебуває на стадії переговорів із ним. Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг.

За інформацією джерела, 59-річний німецький фахівець готовий до повернення в мюнхенський клуб.

Останнім місцем роботи Ганса-Дітера Фліка була національна збірна Німеччини, яку він тренував з 2021 до 2023 року.

Нагадаємо, Флік обіймав посаду головного тренера Баварії з 2020 по 2021 рік. За цей період під його керівництвом "рекордмайстер" виграли Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи, Кубок Німеччини та двічі чемпіонат Німеччини.