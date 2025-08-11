Німеччина

Саудівський клуб заплатить 36 мільйонів євро, гравець підпише контракт до 2028 року з окладом 22 мільйони на рік.

Французький вінгер Кінгслі Коман залишає Баварію та продовжить кар’єру в саудівському Ан-Насрі. Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, угоду вже підтверджено.

Клуб із Саудівської Аравії заплатить за трансфер 36 мільйонів євро. Контракт із 28-річним футболістом розрахований до 2028 року, а його річна зарплата складе 22 мільйони євро.

Коман захищав кольори Баварії з 2015 року, здобувши з мюнхенцями численні трофеї, включно з перемогою у Лізі чемпіонів.

Минулого сезону Коман провів 41 матч, у яких забив сім голів та віддав чотирьох асистів.

Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче бачити в Фенербахче Комана.