Саудівський клуб заплатить 36 мільйонів євро, гравець підпише контракт до 2028 року з окладом 22 мільйони на рік.
Кінгслі Коман, Getty Images
11 серпня 2025, 11:48
Французький вінгер Кінгслі Коман залишає Баварію та продовжить кар’єру в саудівському Ан-Насрі. Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, угоду вже підтверджено.
Клуб із Саудівської Аравії заплатить за трансфер 36 мільйонів євро. Контракт із 28-річним футболістом розрахований до 2028 року, а його річна зарплата складе 22 мільйони євро.
Коман захищав кольори Баварії з 2015 року, здобувши з мюнхенцями численні трофеї, включно з перемогою у Лізі чемпіонів.
Минулого сезону Коман провів 41 матч, у яких забив сім голів та віддав чотирьох асистів.
Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче бачити в Фенербахче Комана.