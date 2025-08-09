Німеччина

Саудівський клуб запропонував футболісту контракт на три роки.

Вінгер Баварії Кінгслі Коман може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу запропонувало 29-річному французу контракт на три роки.

За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, саудівці пропонують Кінгслі зарплату на рівні 20-25 мільйонів євро за сезон.

Зазначається, що Коман обмірковує пропозицію Ан-Насра, який поки що не робив пропозицій щодо трансферу для Баварії.

Минулого сезону Коман провів 41 матч, у яких забив сім голів та віддав чотирьох асистів.

Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче бачити в Фенербахче Комана.